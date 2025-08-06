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12:04, 6 августа 2025Россия

В РПЦ призвали молиться при виде женщин в одном случае

Иеромонах Феодорит посоветовал молиться при виде женщин в открытых нарядах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мужчинам при виде женщин в открытых летних нарядах грешно соблазняться. В таких случаях нужно молиться про себя, призвал иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с «Абзацем».

По его словам, соблазняться — грех независимо от того, как одета женщина. «Господь сказал, что взглянувший на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. С соблазнами в себе надо бороться, стараться удерживать себя. Мы состоим из души и тела, телесное не значит плохое, но низшее», — пояснил представитель Русской православной церкви (РПЦ).

Феодорит подчеркнул, что молитва может стать одним из способов отвлечься от блудных мыслей.

Ранее в РПЦ связали контрацепцию с недоверием к Богу. По словам протоиерея Кирилла Иванова, тем, кто боится не потянуть детей, нужно не предохраняться, а положиться на Бога и понять, что он пошлет только необходимое.

ЖЗЛ
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