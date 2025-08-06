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18:38, 6 августа 2025Мир

В Турции высказались о визите Эрдогана на Украину

Челик: Визит Эрдогана на Украину пока не планируется
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину пока не планируется. Об этом сообщил представитель правящей в республике Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик, его слова приводит РИА Новости.

«В ближайшее время планов о таком визите нет», — ответил он на вопрос журналистов.

4 августа стало известно, что Эрдоган может посетить Киев в ближайшие дни по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.

Позже посол Украины в Турции Нариман Джелял опроверг информацию о визите турецкого лидера в Киев. Он отметил, что ведется работа над организацией такой поездки, но подтверждения на данный момент нет.

ЖЗЛ
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