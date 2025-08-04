В Турции заявили о визите Эрдогана на Украину

Türkiye: Эрдоган посетит Киев, чтобы помочь урегулировать конфликт на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возможно посетит Киев в ближайшие дни, чтобы поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Türkiye со ссылкой на источники.

«Президент Эрдоган в ближайшие дни посетит Киев по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского. Повестка визита включает как соглашение о свободной торговле, так и продолжение усилий по поиску мирных путей завершения конфликта», — передает газета.

Ранее издание Kyiv Post сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог собрался снова посетить Украину. Сообщается, что его визит состоится в «ближайшее время».

Кроме того, американский лидер сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф может прибыть в Россию в ближайшие дни. По словам президента США, речь идет о 6 или 7 августа.