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22:12, 6 августа 2025Бывший СССР

Военкоры узнали о новом котле для ВСУ

RusVesna: ВСУ грозит новый котел, ВС РФ продвигаются по лиманскому направлению
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Российские войска продвигаются практически по всему лиманскому направлению, Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит новый котел. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Так, отмечается, что в Серебрянском лесу зафиксировано сразу два вклинивания. Из-за этого некоторые подразделения ВСУ могут оказаться в тактическом окружении, утверждают военкоры со ссылкой на украинских аналитиков.

Помимо этого, российские войска расширяют зону контроля и закрепляются в районе Торского. «Заречное — серая зона зашла в пределы поселка. Вероятно, ВС РФ готовятся к полноценному штурму населенного пункта. Колодези — ситуация для ВСУ также сложная, армия России атакует, продвигаясь вперед», — сообщают военкоры.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные вклинились на 1,5 километра в оборону ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). Он также отметил, что армия РФ вышла к береговой линии реки Желобки южнее села Колодези.

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