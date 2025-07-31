Российские военные глубоко вклинились в оборону ВСУ на одном из направлений

Марочко: ВС России вклинились на 1,5 километра в оборону ВСУ у Зеленой Долины

Российские военные вклинились на 1,5 километра в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«ВС (Вооруженным силам — прим. «Ленты.ру») РФ удалось продавить оборону противника в районе населенного пункта Карповка в ДНР и продвинуться на 300 метров в южном направлении. Западнее Зеленой Долины наши войска на 1,5 километра вклинились в оборону противника и продвинулись по направлению Шандриголово», — уточнил Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке рассказал, что ширина наступления российских войск на этом направлении составляет более трех километров. Он также отметил, что армия РФ вышла к береговой линии реки Желобки южнее села Колодези.

Вместе с тем Марочко сообщил о взятии российскими военными новых важных рубежей в ДНР. ВС России уничтожили оборонительную линию ВСУ южнее Серебрянки и начали обходить украинских военных, засевших в населенном пункте по флангу.