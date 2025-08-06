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20:26, 6 августа 2025Забота о себе

Врач назвал необходимые каждому пожилому человеку анализы

Нефролог Пыриков призвал пожилых людей сдать анализ крови на липидный профиль
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom  

Нефролог Данила Пыриков заявил, что каждому пожилому человеку необходимо обязательно сдать пять анализов. Их он назвал на своем YouTube-канале.

Пыриков посоветовал в пожилом возрасте сдать анализ крови на липидный профиль, поскольку для оценки сердечно-сосудистых рисков недостаточно знать только общий уровень холестерина. Кроме того, пожилым людям необходимо сдавать анализ на наличие скрытой крови в кале, которая может указывать на колоректальный рак. Пыриков также призвал каждые несколько лет проходить колоноскопию.

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Мужчинам он порекомендовал сдавать анализ на простатспецифический антиген, который может предсказать развитие рака предстательной железы. Женщинам же необходимо регулярно посещать гинеколога и сдавать мазок на онкоцитологию, добавил Пыриков.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал о видах рака, которые протекают незаметно. По его словам, опухоли головного мозга не проявляют себя никакими симптомами на ранних стадиях.

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