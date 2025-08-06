Врач назвал необходимые каждому пожилому человеку анализы

Нефролог Пыриков призвал пожилых людей сдать анализ крови на липидный профиль

Нефролог Данила Пыриков заявил, что каждому пожилому человеку необходимо обязательно сдать пять анализов. Их он назвал на своем YouTube-канале.

Пыриков посоветовал в пожилом возрасте сдать анализ крови на липидный профиль, поскольку для оценки сердечно-сосудистых рисков недостаточно знать только общий уровень холестерина. Кроме того, пожилым людям необходимо сдавать анализ на наличие скрытой крови в кале, которая может указывать на колоректальный рак. Пыриков также призвал каждые несколько лет проходить колоноскопию.

Мужчинам он порекомендовал сдавать анализ на простатспецифический антиген, который может предсказать развитие рака предстательной железы. Женщинам же необходимо регулярно посещать гинеколога и сдавать мазок на онкоцитологию, добавил Пыриков.

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