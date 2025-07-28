Перечислены скрыто протекающие виды рака

Онколог Черемушкин: В печени и мозге опухоли могут развиваться незаметно

В некоторых органах раковые опухоли могут развиваться незаметно, предупредил врач-онколог Евгений Черемушкин. Скрыто протекающие виды рака он назвал в беседе с aif.ru.

По его словам, симптомы часто отсутствуют при раке органов, до которых «трудно добраться». «На коже, допустим, сразу видно, что появилась язвочка или какой-то узелочек. А вот в таких органах как печень, поджелудочная железа, почка опухоль может остаться для пациента незамеченной», — объяснил Черемушкин. Кроме того, на начальных этапах не иметь симптомов могут опухоли головного мозга.

Чтобы вовремя диагностировать заболевание и начать лечение, Черемушкин рекомендовал регулярно проходить профилактические осмотры, включающие анализ мочи, крови, УЗИ, МРТ, а также иметь полноценную историю болезней, в которой будут оценены все возможные риски. В пример онколог привел шахтеров, у которых выше риск развития заболевания легких.

Ранее Черемушкин предупредил, что отпуск в жарких странах повышает риск рака. Так, по его словам, летом значительно сильнее интенсивность ультрафиолетового излучения, поэтому чрезмерное пребывание на солнце само по себе ослабляет иммунитет, а перелеты и смена часовых поясов лишь повышают нагрузку на него.