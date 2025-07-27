Раскрыта неочевидная опасность отпуска в жарких странах

Онколог Черемушкин: Летний отпуск в жарких странах повышает риск рака

Онколог Евгений Черемушкин предупредил, что отпуск в жарких странах повышает риск рака. Неочевидную опасность летнего отдыха он раскрыл изданию aif.ru.

Врач объяснил, что вероятность онкологических заболеваний после отпуска возрастает из-за совокупности трех факторов. Так, по его словам, летом значительно сильнее интенсивность ультрафиолетового излучения, поэтому чрезмерное пребывание на солнце само по себе ослабляет иммунитет, а перелеты и смена часовых поясов лишь повышают нагрузку на него.

«Это очень большая нагрузка на иммунную систему, которая является основным компонентом, помогающим сдерживать и лечить опухоли», — подчеркнул Черемушкин.

Онколог также добавил, что некоторые виды рака длительное время развиваются бессимптомно. В связи с этим он рекомендовал регулярно проходить диспансеризацию и не игнорировать якобы беспричинное ухудшение самочувствия.

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