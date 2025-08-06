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14:30, 6 августа 2025Забота о себе

Врач рассказала о пользе кофе в борьбе с запорами

Эндокринолог Павлова: 100 миллиграммов кофеина в день снижают риск запоров
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gregory Hayes / Unsplash

Кофе способен стимулировать перистальтику толстого кишечника, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова. О пользе этого напитка в борьбе с запорами она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, всего 100 миллиграммов кофеина в день помогают кишечнику работать лучше и снижают риск запоров почти на 20 процентов. «Но! Если перебрать и пить больше двух чашек крепкого кофе в день, эффект может стать обратным: кишечник, наоборот, начинает лениться», — предупредила она.

Эндокринолог уточнила, что в одной чайной ложке молотого кофе содержится 60 миллиграммов кофеина; в одной чашке эспрессо (100 миллилитров, арабика) — 60–70 миллиграммов кофеина, а в сорте робуста кофеина больше — около 100 миллиграммов на ту же порцию.

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Для получения максимальной пользы Павлова посоветовала придерживаться умеренного потребления — выпивать одну-две чашки крепкого кофе в день или три чашки менее крепкого и не на голодный желудок. Кофе нужно запивать простой теплой водой, чтобы избежать обезвоживания. Врач также подчеркнула, что пытаться вылечить с помощью кофе регулярные запоры не стоит — в этом случае лучше обратиться к врачу.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова призвала отказаться от шаурмы летом. По ее словам, в жаркую погоду на продуктах быстрее размножаются опасные бактерии и вирусы.

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