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12:11, 6 августа 2025Бывший СССР

ВС России ударили по украинской газовой станции в Одесской области

Поддубный показал последствия ударов по газовой станции в Орловке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска нанесли удар по украинской газовой станции в селе Орловка Одесской области. Последствия атаки на объект показал в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«"Герани" снесли газораспределительную станцию "Орловка" в районе одноименного села Измаильского района Одесской области. Станция расположена рядом с румынской границей», — рассказал военкор.

Он добавил, что станция использовалась Киевом для получения поставок топлива от соседних стран.

Ранее стала известна возможная цель российской ночной атаки по Одесской области с 5 на 6 августа. По сообщениям прессы, одной из целей могла стать газокомпрессорная станция «Орловка», которая позволяла обеспечить реверс газа на Украину из Румынии, Греции и Турции.

ЖЗЛ
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