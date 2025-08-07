Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:41, 7 августа 2025Экономика

Число попыток хищения средств россиян из банков резко выросло

Российские банки за три месяца пресекли 38,7 миллиона попыток мошенничества
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В апреле-июне 2025 года российские банки пресекли 38,7 миллиона попыток мошеннических операций. Их число оказалось в полтора раза больше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала. Об этом говорится в тематическом обзоре Центрального банка (ЦБ) РФ.

Там отмечается, что кредитным организациям удалось предотвратить хищение средств клиентов на 3,4 триллиона рублей, при этом 6,3 миллиарда рублей мошенники все же смогли присвоить благодаря 273,1 тысячи успешных операций, совершенных за те же три месяца.

«Число таких переводов и размер ущерба сократились на 8,9 процента и 15,9 процента соответственно», — отчитались в Центробанке, отметив, что регулятор инициировал блокировку 20,2 тысячи телефонных номеров злоумышленников, а также 13,4 тысячи мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.

По итогам первого квартала объем похищенного из банков России оценили в ЦБ в 6,9 миллиарда рублей, что на 63 процента больше, чем за тот же период 2024 года.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретится с Трампом

    Обвиняемым по делу о хищении усадьбы Чубайса вынесли приговор

    В Кремле предрекли встрече Путина и Трампа историческое значение

    Российские военные создали стену дронов в ДНР

    Названы возможные места встречи Путина и Трампа

    Потребности Украины во внешнем финансировании оценили

    Американский новичок «Авангарда» рассказал об ошеломившей его России

    Морской лев попытался утащить под воду девятилетнюю школьницу

    Валя Карнавал показала откровенные фото с отдыха

    В Кремле рассказали о контактах после встречи Путина и Уиткоффа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости