00:20, 8 августа 2025Экономика

Дачников предостерегли от одного действия в августе

Садовод Туманов: В августе нельзя удобрять грядки азотом
Полина Кислицына (Редактор)

В августе дачникам ни в коем случае не стоит удобрять грядки азотом. От этого действия их предостерег председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в разговоре с News.ru.

По словам эксперта, удобрение азотом в августе может привести к слишком быстрому росту растений. В результате многие посадки могут не выжить, поскольку из-за этого они рискуют не успеть подготовиться к зиме. «Помните, что азот — главный строительный материал для растений. Благодаря ему растут листья и ветви. И если вы подкормите посадки этим веществом, спровоцируете вторую волну роста растений, из-за чего они не успеют подготовиться к зиме и замерзнут», — объяснил Туманов.

Садовод рассказал, что в августе всему огороду особенно необходимы прополка, рыхление и поливы. По его словам, картофель можно подкормить любым удобрением, содержащим фосфор либо калий.

Ранее эколог Михаил Семенов напомнил, что удалять борщевик на даче важно до начала цветения растения. Он порекомендовал избавляться от сорняка при помощи специальных средств и в защитном костюме.

