Дачников предостерегли от одного действия в августе

Садовод Туманов: В августе нельзя удобрять грядки азотом

В августе дачникам ни в коем случае не стоит удобрять грядки азотом. От этого действия их предостерег председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в разговоре с News.ru.

По словам эксперта, удобрение азотом в августе может привести к слишком быстрому росту растений. В результате многие посадки могут не выжить, поскольку из-за этого они рискуют не успеть подготовиться к зиме. «Помните, что азот — главный строительный материал для растений. Благодаря ему растут листья и ветви. И если вы подкормите посадки этим веществом, спровоцируете вторую волну роста растений, из-за чего они не успеют подготовиться к зиме и замерзнут», — объяснил Туманов.

Садовод рассказал, что в августе всему огороду особенно необходимы прополка, рыхление и поливы. По его словам, картофель можно подкормить любым удобрением, содержащим фосфор либо калий.

