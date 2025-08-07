Кадырова заметили на переговорах в Кремле

Дмитриев и Кадыров участвуют в переговорах Путина с президентом ОАЭ Нахайяном

Глава Чечни Рамзан Кадыров и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев участвуют в переговорах российского лидера Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, в Кремле также присутствует сын Кадырова Адам, занимающий пост секретаря Совбеза Чеченской Республики.

Ранее Кремль опубликовал видео с Путиным и Адамом Кадыровым. Президент России и несовершеннолетний сын главы Чечни одновременно находились в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца во время официальной встречи с Аль Нахайяном.