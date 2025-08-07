Крымский мост повторно перекрыли

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Уточняется, что временные ограничения на проезд снова ввели с 08:22 четверга, 7 августа. Оказавшихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. До этого объект перекрывали в 02:08.

UPD: в 09:37 движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Крым крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Над полуостровом средства противовоздушной обороны сбили девять ракет.