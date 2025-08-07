Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:38, 7 августа 2025Путешествия

Крымский мост повторно перекрыли

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Алина Черненко

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Уточняется, что временные ограничения на проезд снова ввели с 08:22 четверга, 7 августа. Оказавшихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. До этого объект перекрывали в 02:08.

UPD: в 09:37 движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Крым крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Над полуостровом средства противовоздушной обороны сбили девять ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала юг России 80 беспилотниками. В нескольких регионах возникли пожары, движение по Крымскому мосту перекрыто

    Огромная редкая рыба всплыла около пляжа и напугала отдыхающих

    Пожилой крановщик домогался 16-летней россиянки в маршрутке

    Снижение цен в России призвали не называть дефляцией

    Сбежавших из Техаса демократов предупредили об угрозе взрыва

    Ирина Шейк снялась в откровенном образе для Vogue

    Крымский мост повторно перекрыли

    Названо условие для оживления ипотеки в России

    Раскрыты последствия массированного ночного удара ВС России по Днепропетровской области

    Россиянин протащил тело изувеченной им соседки ради свободы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости