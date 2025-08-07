Стало известно об атаке ВСУ на Крым ракетами Storm Shadow

Shot: ВСУ атакуют Крым ракетами Storm Shadow, силы ПВО сбили уже 9 снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, над полуостровом средства противовоздушной обороны (ПВО) уже сбили девять ракет. Снаряды, как уточняется. выпускаются из Одесской и Николаевской областей.

В Севастополе, как сообщал губернатор города Михаил Развожаев, объявлена воздушная тревога. Жителей призвали проследовать в укрытия. В 8:22 по московскому времени также перекрыли движение по Крымскому мосту.

ВСУ также пытались ударить по Крыму в ночь на четверг, 7 августа. Тогда расчеты ПВО перехватили 11 дронов над Крымом, а также 8 — над Черным морем.