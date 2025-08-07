Интернет и СМИ
22:47, 7 августа 2025

На Западе предложили пять сценариев завершения конфликта на Украине

Александра Синицына
Фото: Stringer / Reuters

После встречи лидеров России и США и Владимира Путина и Дональда Трампа конфликт на Украине сможет завершиться по пяти возможным сценариям. Их назвал телеканал CNN, уточнив, что только один из них имеет положительный исход для Украины.

Первый сценарий включает в себя прекращение огня, но, по версии СМИ, он маловероятен, поскольку России нет смысла останавливать наступление, пока преимущество на ее стороне. Такими темпами ВС РФ могут взять под контроль Покровск, Константиновку и Купянск.

Второй вариант — переговоры с пролонгацией. В этом случае России отдадут под контроль Покровск, Константиновку и Купянск и будет объявлена пауза на подготовку нового наступления ВС РФ в 2026 году, либо дипломатического закрепления достигнутого. Также допускается, что будет совершена попытка привести к власти на Украине лояльного России кандидата.

При третьем сценарии Украина сможет «каким-то образом пережить предстоящие два года». Для этого нужно, чтобы поддержка от европейских союзников продолжалась, а российские войска добились только минимальных результатов, что подтолкнуло бы Москву к переговорам.

Четвертый сценарий приведет к катастрофе для Украины и НАТО, поскольку США прекратят военную помощь, а страны-союзницы в ЕС не справятся с ее объемами. Тогда ВС России выйдут на оперативный простор в Днепропетровской и Запорожской областях, после чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет разгром. В случае если украинский лидер Владимир Зеленский попытается усилить мобилизацию, это обернется внутриполитической катастрофой.

Пятый сценарий предусматривает катастрофу для России: война истощает ресурсы страны, санкции наносят ощутимый ущерб, поддержка со стороны Китая ослабевает. Все закончится тем, что Москва сама выведет войска с Украины.

