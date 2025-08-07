Мир
05:49, 7 августа 2025Мир

На Западе выступили с призывом в отношении России

Аналитик Эпископос: Без России нельзя создать систему безопасности в Европе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Запад не сможет выстроить систему безопасности в Европе без участия России. К переговорам с Москвой призвал западный аналитик по вопросам международной безопасности Марк Эпископос.

По его словам, в вопросе Украины нужно быть реалистами и понимать, что у РФ большое преимущество в человеческих ресурсах и экономике, и поддержка Киева не сможет повлиять на ситуацию. Он предложил вести серьезные переговоры с Москвой, рассматривая реальное решение проблем, которые могут ее беспокоить.

«У нас нет никаких негативных рычагов давления на Россию, но мы можем подойти к этому с точки зрения реинтеграции России и Европы, снятия санкций. В наших интересах создать обширную систему стратегической безопасности в Европе и на Ближнем Востоке. Этого нельзя достичь без России», — отметил эксперт.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков раскрыл темы переговоров российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которые прошли в Кремле. «Прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития сотрудничества между США и Россией», — сказал он.

