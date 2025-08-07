Силовые структуры
Недопонимание с охранниками бара обернулось для россиянина комой

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярске перед судом предстанут двое охранников после избиения 35-летнего посетителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчинам вменяется пункт «а» части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По версии следствия, в декабре 2024 года один из клиентов бара вышел на улицу в разгар вечеринки и не смог попасть внутрь из-за охранника — тот заявил, что мужчина пьян и не сможет зайти даже за своими вещами. Произошел конфликт, в результате которого 33-летний секьюрити стал избивать клиента кулаками и ногами. К избиению присоединился его 21-летний коллега.

Потерпевшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и другими тяжкими повреждениями. Он впал в кому и пробыл в ней две недели. Охранникам грозит до 12 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Челябинске стоматолога попытались закидать камнями после вынесения приговора за расправу над молодым человеком.

