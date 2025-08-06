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18:54, 6 августа 2025Силовые структуры

Стоматолога попытались закидать камнями после вынесения приговора в российском регионе

В Челябинске суд дал 9,5 года колонии стоматологу, убившему друга из-за девушки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Челябинске суд приговорил 24-летнего молодого человека к девяти годам и шести месяцам за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что днем 7 марта между подсудимым и потерпевшим на улице произошел конфликт на почве ревности. В результате первый достал нож и не меньше семи раз ударил 23-летнего оппонента. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Сразу после этого молодой человек скрылся с места на машине.

Преступление было быстро раскрыто благодаря камерам видеонаблюдения.

По данным 74.ru, подсудимый — уроженец Таджикистана, в России он получил гражданство и работал стоматологом. Потерпевшего он знал с детского сада, на суде молодой человек признал вину.

После вынесения приговора родственники потерпевшего попытались закидать камнями осужденного, но их не подпустили к автозаку.

Ранее сообщалось, что суд Санкт-Петербурга не стал арестовывать водителя автобуса, столкнувшегося с поездом.

ЖЗЛ
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