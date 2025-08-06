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13:02, 6 августа 2025Силовые структуры

Водитель туристического автобуса избежал ареста после столкновения с поездом в Ленобласти

Суд Петербурга не стал арестовывать водителя автобуса, столкнувшегося с поездом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Приморский суд Санкт-Петербурга не стал брать под стражу водителя туристического автобуса Евгения Ивашова, столкнувшегося с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Водителю избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему вменяют часть 3 статьи 264 («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

На период предварительного следствия Ивашову запрещается выезжать за пределы муниципалитета, в котором он проживает, общаться со свидетелями и другими участниками уголовного производства, а также делать обращения через СМИ, получать корреспонденцию, пользоваться интернетом.

ЧП произошло утром в понедельник, 4 августа, на железнодорожном переезде перегона Олонец — Лодейное Поле. Водитель автобуса с 37 пассажирами выехал на железную дорогу прямо перед движущимся поездом. Один пассажир автобуса не выжил, еще несколько человек были доставлены в медицинские учреждения.

ЖЗЛ
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