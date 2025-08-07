Забота о себе
19:25, 7 августа 2025Забота о себе

Психолог объяснила пользу сплетен

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Психолог Натали Гудайол заявила, что сплетни в умеренных количествах полезны для психического здоровья. Ее слова передает издание Metropoles.

Как объяснила Гудайол, сплетни активируют области головного мозга, связанные с вознаграждением, в том числе дофаминергическую систему. Именно поэтому людям приятно участвовать в подобных разговорах и слушать их, отметила она.

Кроме того, сплетни ослабляют напряжение, укрепляют социальные связи, создают чувство единения и принадлежности, а также способствуют эмоциональному облегчению. При этом психиатр Миллиан Россафа подчеркнул, что в избытке такие беседы могут, напротив, вызвать депрессию и тревогу в связи с постоянным погружением в негатив.

Ранее психолог Федор Осипов рассказал о признаках депрессии. По его словам, при данном заболевании человек полностью уходит в себя.

