Психолог объяснила пользу сплетен

Психолог Гудайол: Сплетни в умеренных количествах ослабляют напряжение

Психолог Натали Гудайол заявила, что сплетни в умеренных количествах полезны для психического здоровья. Ее слова передает издание Metropoles.

Как объяснила Гудайол, сплетни активируют области головного мозга, связанные с вознаграждением, в том числе дофаминергическую систему. Именно поэтому людям приятно участвовать в подобных разговорах и слушать их, отметила она.

Кроме того, сплетни ослабляют напряжение, укрепляют социальные связи, создают чувство единения и принадлежности, а также способствуют эмоциональному облегчению. При этом психиатр Миллиан Россафа подчеркнул, что в избытке такие беседы могут, напротив, вызвать депрессию и тревогу в связи с постоянным погружением в негатив.

