ВС России уничтожили несколько батальонов ВСУ в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько батальонов ударами авиационных бомб в Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«За последнее время ФАБами уничтожены несколько батальонов 31-й бригады противника», — рассказал источник.

По информации силовых структур, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы российскими войсками во время отступления из Январского.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что взятие под контроль Вооруженными силами России села Январское в Днепропетровской области позволит российским военным продвигаться на западных рубежах соседней Донецкой народной республики.