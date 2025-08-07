Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:57, 7 августа 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили несколько батальонов ВСУ

ВС России уничтожили несколько батальонов ВСУ в Днепропетровской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили несколько батальонов ударами авиационных бомб в Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«За последнее время ФАБами уничтожены несколько батальонов 31-й бригады противника», — рассказал источник.

По информации силовых структур, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы российскими войсками во время отступления из Январского.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что взятие под контроль Вооруженными силами России села Январское в Днепропетровской области позволит российским военным продвигаться на западных рубежах соседней Донецкой народной республики.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала юг России 80 беспилотниками. В нескольких регионах возникли пожары, движение по Крымскому мосту перекрыто

    Военкоры рассказали о прорыве ВС России в Днепропетровской области

    Россиянам назвали способы сэкономить на оплате интернета

    Раскрыто возможное место встречи Путина и Трампа

    Огромная редкая рыба всплыла около пляжа и напугала отдыхающих

    Пожилой крановщик домогался 16-летней россиянки в маршрутке

    Снижение цен в России призвали не называть дефляцией

    Сбежавших из Техаса демократов предупредили об угрозе взрыва

    Ирина Шейк снялась в откровенном образе для Vogue

    Крымский мост повторно перекрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости