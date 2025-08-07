Семья заболела и засорила канализацию целого квартала

Пользовательница Reddit с ником Afraid-Reindeer-8940 рассказала о том, как проблемы с желудком обернулись для ее семьи засором в канализации. По ее словам, она и все живущие с ней близкие заболели гастроэнтеритом.

«Это был худший опыт в моей жизни, хуже, чем кесарево сечение. Я прошла все пять стадий принятия горя, постоянно подмывалась, порой даже будила мужа, чтобы попрощаться с ним, потому что не верила, что перенесу эту боль. И, конечно, я все время прочищала перманентный засор в туалете, ни разу, однако, не подумав, каким на самом деле может быть причиненный ущерб», — написала автор.

Через несколько дней болезнь начала отступать. Внезапно домочадцы обнаружили, что из сливного отверстия в подвале потекла сточная вода. Женщина позвонила ремонтникам, и приехавший сантехник извлек «комок папье-маше из фекалий» из канализационной трубы. При этом он прочистил ее полностью — вплоть до того места, где она входит в трубы, обслуживающие все окрестные дома.

«Самое ужасное, что часть засора прошла дальше после того, как мы прочистили слив, забив собой общую канализацию всех домах квартала. Городские власти вызвали бригаду по утилизации отходов, чтобы прочистить трубы шлангом высокого давления, и я прямо сейчас сейчас наблюдаю за тем, как они пригнали экскаватор для раскопки этой трубы, потому что шланг не справился с засором и застрял!» — рассказала автор.

В этой ситуации она нашла лишь один положительный момент — ее семье не пришлось оплачивать издержки рабочих, потому что авария формально произошла в муниципальных трубах. По ее словам, налогоплательщикам ее гастроэнтерит в итоге обошелся в пять тысяч долларов.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о происшествии, закончившемся потопом из-за засоренного унитаза. Виной всему, по мнению автора, была пицца, которую он съел с друзьями в тот день.