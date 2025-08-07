Силовые структуры
22:19, 7 августа 2025Силовые структуры

Силовики раскрыли число не вернувшихся в ВСУ дезертиров

ТАСС: Около 93% дезертиров не вернулись в ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Около 93 процентов военнослужащих, дезертировавших из Вооруженных сил Украины (ВСУ), не вернулись в расположение украинской армии. Такое число раскрыло ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«С момента объявления этой, если можно так сказать, амнистии для самовольно оставивших часть прошло уже более трех месяцев, а вернулась в части всего лишь 7,25 процента дезертиров. Количество дезертиров в ВСУ, по разным оценкам, составляет как минимум 400 тысяч военнослужащих», — рассказал собеседник агентства.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу заявил, что причиной высокого уровня дезертирства в Вооруженных силах Украины является подход военного руководства страны к мобилизации. «Если бы мы повели себя мудрее, то цифры были бы такими, что мы даже не обращали бы на них внимания», — подчеркнул политик.

