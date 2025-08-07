В Раде заявили о панике Киева из-за встречи Путина и Трампа

Дубинский: На Украине началась истерика из-за возможной встречи Путина и Трампа

В украинских медиа, аффилированных с офисом президента Украины, началась истерика из-за подготовки к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, Александр Дубинский.

«На каналах, аффилированных с Офисом президента [началась] настоящая истерика из-за новостей о возможной встрече Трампа и Путина», — написал он.

Парламентарий подчеркнул, что, судя по накалу в СМИ, в офисе президента страны Владимира Зеленского «пошли дымом предохранители».

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может состояться на следующей неделе. Он подчеркнул, что такой вариант рассматривался на переговорах Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа.