В России предрекли новый конфликт на территории Кавказа

Безпалько: На Кавказе может начаться новый конфликт из-за уступок Армениии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Территориальные уступки Армении могут привести к серьезному конфликту на территории Кавказа, а от республики будет отрезан целый регион. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT.

«[Сюникский коридор] отрежет Армению и Россию от Ирана. И вообще, в целом это будет означать переформатирование региона и, возможно, в будущем достаточно серьезный конфликт на территории регионов», — рассказал Безапалько.

Он добавил, что, помимо этого, организация коридора обеспечит проникновение стран НАТО в Каспийский регион, что не является выгодным ни для Армении, ни для России.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может подписать договор о мире с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в столице США Вашингтоне.

