Военкоры сообщили о массированном ударе по Днепропетровску

RusVesna: В Днепропетровске после массированной атаки начались пожары

Днепропетровск (украинское название — Днепр) попал под массированный удар. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его данным, атаке подверглись объекты украинских войск — по ним был нанесен удар дронами-камикадзе «Герань». После этого в городе прогремели взрывы и начались пожары.

Ранее российские войска ударили «Геранями» по украинской газовой станции в селе Орловка Одесской области, которая использовалась Киевом для получения поставок топлива от соседних стран.