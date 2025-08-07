Военкоры сообщили о массированном ударе по Днепропетровску

Днепропетровск (украинское название — Днепр) попал под массированный удар. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).
По его данным, атаке подверглись объекты украинских войск — по ним был нанесен удар дронами-камикадзе «Герань». После этого в городе прогремели взрывы и начались пожары.
Ранее российские войска ударили «Геранями» по украинской газовой станции в селе Орловка Одесской области, которая использовалась Киевом для получения поставок топлива от соседних стран.