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02:38, 7 августа 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о массированном ударе по Днепропетровску

RusVesna: В Днепропетровске после массированной атаки начались пожары
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Днепропетровск (украинское название — Днепр) попал под массированный удар. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его данным, атаке подверглись объекты украинских войск — по ним был нанесен удар дронами-камикадзе «Герань». После этого в городе прогремели взрывы и начались пожары.

Ранее российские войска ударили «Геранями» по украинской газовой станции в селе Орловка Одесской области, которая использовалась Киевом для получения поставок топлива от соседних стран.

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