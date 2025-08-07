Военный вертолет заметили в небе рядом с аэропортом Внуково и сняли его на видео

Военный вертолет заметили в небе рядом с аэропортом Внуково. Видео очевидцев с места публикует «Лента.ру».

На кадрах видно боевую машину в небе над микрорайоном «Солнцево Парк». Конструктивные особенности вертолета (отсутствие рулевого винта на хвостовой балке, соосные несущие винты) позволяют идентифицировать его как Ка-52.

По словам жителей микрорайона, вертолет (некоторые из них утверждают, что их было два) сделал несколько кругов над микрорайоном, после чего улетел.

Ранее в сети появилось видео охоты Ка-52 за украинским беспилотником над Липецкой областью. На представленных кадрах рыбаки в российском регионе запечатлели момент, когда Ка-52 пытается настигнуть отклоняющийся беспилотник. Очевидцы с восторгом наблюдают за происходящим.