Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 8 августа 2025Путешествия

Блогерша описала главный курорт Приморья словами «стиля нет вообще»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Сергей Флоренцев / Фотобанк Лори

Российская путешественница побывала на курорте Приморья и описала его словами «стиля нет вообще». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Тревел-блогерша назвала поселок Андреевка, расположенный на берегу бухты Троица в Японском море, главным курортом Приморского края. «Сам поселок меня впечатлил. Показалось, что это телепорт в прошлое, примерно в 90-е или начало 2000-х», — поделилась туристка.

Материалы по теме:
«На Руси жить хорошо» О каких местах писали великие русские писатели и почему их стоит посетить сегодня?
«На Руси жить хорошо»О каких местах писали великие русские писатели и почему их стоит посетить сегодня?
17 декабря 2021
«Мы ощутили место силы» Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
«Мы ощутили место силы»Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
7 августа 2021

Девушка отметила, что в Андреевке есть все для отдыха: магазины, летние кафе, рынок с морепродуктами и аттракционы. Однако в поселке практически нет тротуаров, а дороги состоят из песка. «Море? А вот его не видно. Чтобы увидеть воду, нужно либо заселиться в правильную базу, либо знать, где пролезть между заборами», — подчеркнула блогерша.

По сообщению автора публикации, турбазы для приятного отдыха с душем, деревянными навесами, качелями и лежаками в курортном поселке имеются, но их немного. «Формально все есть, но выглядит хаотично и неаккуратно. Каждый здесь делает "как умеет" и "как привык". В итоге получается визуальный шум, в котором теряется все: и природная красота, и уют, и ощущение отдыха», — сделала вывод туристка.

Ранее эта тревел-блогерша приехала в Приморский край и решилась попробовать все самые необычные блюда из морских обитателей. Девушка призналась, что ни разу не пожалела об этом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет, он не должен». Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним

    Итальянский активист потерял работу из-за поездки в Донбасс

    Кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху по Газе

    Блогерша описала главный курорт Приморья словами «стиля нет вообще»

    Певицу Анну Асти внесли в базу сайта «Миротворец»

    Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

    Гражданам Латвии понадобился совет по выживанию

    Жене засыпающего через 10 минут после оргазма мужа дали совет

    Леопард украл спящего ребенка из хижины

    Сальдо призвал вывести ВСУ из Херсонской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости