Марочко: Сформированные по схеме Сырского подразделения ВСУ несут большие потери

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сформированные по схеме главкома Александра Сырского, несут большие потери. Его слова приводит ТАСС.

Марочко рассказал, что на всей линии фронта у ВСУ наблюдаются «разношерстные подразделения». Известно, что в них Киев «смешивает пушечное мясо» и «элитные силы».

«Это тактика и стратегия встречается даже в перемешивании пушечного мяса с украинскими националистами, боевиками и фашистами, которые очень нерадушно отзываются о такой стратегии Сырского», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники в рядах ВСУ бегут из 13-й бригады «Хартия» под Купянском. Причиной стали высокие потери в рядах украинской армии.

