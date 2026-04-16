РИА Новости: Иностранные наемники бегут из 13-й бригады «Хартия» под Купянском

Иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбегают с позиций под Купянском. Об этом сообщили РИА Новости представители силовых структур.

По словам собеседника агентства, бразильские наемники дезертировали из 13-й бригады нацгвардии «Хартия». Причиной самовольного оставления части латиноамериканскими бойцами стали высоких потери в районе Купянска.

Ранее сообщалось, что решение руководства ВСУ перевести бойцов иностранного легиона в штурмовые подразделения привело к бунту наемников. Иностранцы получали достойную плату за службу в тылу, теперь их жизнь под угрозой, что уже привело к беспорядкам. Особенно наемников возмущает то, что с ВСУ нельзя разорвать контракт без веских оснований.