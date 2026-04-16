Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:28, 16 апреля 2026

У экс-кандидата в губернаторы Петербурга прошли обыски

«Фонтанка»: В IT-компании экс-кандидата в губернаторы Петербурга прошли обыски
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Санкт-Петербурге в офисе IT-компании RC Group были проведены обыски. Об этом сообщила «Фонтанка».

Уточняется, что обыски прошли в рамках расследования уголовного дела, связанного с невыплатой заработной платы. Совладельцем фирмы является экс-кандидат в губернаторы Мария Михайлова. По словам собеседника издания, заявление на Михайлову и других менеджеров компании написали ее бывшие сотрудники. Они утверждают, что зарплата не начислялась более трех месяцев.

В сентябре 2025 года в офисе компании в Екатеринбурге уже проходили обыски. Тогда, по версии следствия, RC Group предлагал клиентам партнерство, обещая дальнейший заработок. При этом им навязывали кредиты, а потом переставали выходить на связь.

До этого Мещанский районный суд Москвы арестовал соучредителя IT-компании «Аеза групп» Юрия Бозояна и еще двух предпринимателей. Бозоян и один из бизнесменов обвиняли по статье о создании организованного преступного сообщества (ОПС), а третий фигурант — об участии в нем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok