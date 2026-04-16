У экс-кандидата в губернаторы Петербурга прошли обыски

«Фонтанка»: В IT-компании экс-кандидата в губернаторы Петербурга прошли обыски

В Санкт-Петербурге в офисе IT-компании RC Group были проведены обыски. Об этом сообщила «Фонтанка».

Уточняется, что обыски прошли в рамках расследования уголовного дела, связанного с невыплатой заработной платы. Совладельцем фирмы является экс-кандидат в губернаторы Мария Михайлова. По словам собеседника издания, заявление на Михайлову и других менеджеров компании написали ее бывшие сотрудники. Они утверждают, что зарплата не начислялась более трех месяцев.

В сентябре 2025 года в офисе компании в Екатеринбурге уже проходили обыски. Тогда, по версии следствия, RC Group предлагал клиентам партнерство, обещая дальнейший заработок. При этом им навязывали кредиты, а потом переставали выходить на связь.

До этого Мещанский районный суд Москвы арестовал соучредителя IT-компании «Аеза групп» Юрия Бозояна и еще двух предпринимателей. Бозоян и один из бизнесменов обвиняли по статье о создании организованного преступного сообщества (ОПС), а третий фигурант — об участии в нем.