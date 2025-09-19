Силовые структуры
11:56, 19 сентября 2025Силовые структуры

В российскую IT-компанию нагрянули силовики

В Екатеринбурге в IT-компании RC Group правоохранители провели обыски
Варвара Митина (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Екатеринбурге правоохранители провели обыски в IT-компании RC Group. Об этом пишет 66.RU.

По данным издания, в августе на компанию поступила жалоба, после которой следователи возбудили уголовное дело. Его расследование взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По версии следствия, RC Group предлагал клиентам партнерство, обещая дальнейший заработок. При этом им навязывали кредиты, а потом переставали выходить на связь.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти осудят мужчину за мошенничество при ремонте научного судна.

