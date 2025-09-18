Россиянин получил несколько миллионов на ремонте научного судна и попал под следствие

В Ленобласти осудят мужчину за мошенничество при ремонте научного судна

В Ленобласти осудят мужчину за мошенничество при ремонте научного судна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Он обвиняется по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период с октября 2022 года по август 2023 года при выполнении государственного контракта на работы по капитальному ремонту научно-исследовательского судна обвиняемый с соучастниками предоставил документы на оплату невыполненных и завышенных объемов работ. Таким образом было похищено более восьми миллионов рублей бюджетных средств.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ходе расследования уголовного дела были проведены обыски в офисах компании, расположенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининградской области, а также по месту жительства работников.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и иных лиц, причастных к мошенническим действиям.

