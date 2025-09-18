Бывшего бухгалтера российского хоккейного клуба осудили за мошенничество

В Уфе осудили экс-бухгалтера ХК «Салават Юлаев» за хищение 12 миллионов рублей

В Уфе осудили экс-бухгалтера ХК «Салават Юлаев» Светлану Калимуллину за хищение 12 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Она признана виновной по статьям 160 («Присвоение или растрата») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, в период с июля 2022 года по февраль 2023 года Калимуллина по разработанному плану занималась хищением денег, поступающих от продажи продукции и оказания услуг, путем задержки отражения информации о приходных операциях и внесения недостоверных данных в кассовую книгу и бухгалтерскую программу. В результате ее действий было похищено более пяти миллионов рублей.

Также для получения постоянного незаконного дохода путем введения в заблуждение о возможности получения дохода от инвестиций в коммерческую недвижимость экс-бухгалтер получала от коллег денежные средства. Но взятые на себя обязательства не выполнила и вернула пострадавшим лишь часть полученных денег. Ущерб от этих действий составил более семи миллионов рублей.

Суд приговорил Калимуллину к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 450 тысяч рублей. Также удовлетворены исковые требования от потерпевших на сумму более девяти миллионов рублей.

