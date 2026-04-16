06:34, 16 апреля 2026

Найден способ снизить риск болезни Альцгеймера через питание

Front Nutr: Cредиземноморская и MIND-диеты снижают риск болезни Альцгеймера
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые проанализировали, как разные типы питания связаны с развитием болезнь Альцгеймера — одного из самых распространенных видов деменции. Оказалось, что рацион действительно может влиять на риск заболевания, но эффект зависит от общего стиля питания. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

Наиболее устойчивую связь со снижением риска показали средиземноморская и MIND-диеты. Они включают много овощей, ягод, орехов, цельнозерновых продуктов и полезных жиров — например, оливкового масла. В наблюдательных исследованиях у людей, придерживающихся такого рациона, риск деменции был ниже примерно на 10-20 процентов.

Однако клинические испытания дают более сдержанные результаты. Улучшения памяти и мышления действительно фиксируются, но они часто оказываются небольшими и сопоставимыми с эффектом от общего улучшения образа жизни — например, снижения веса или отказа от переработанных продуктов.

Отдельно ученые изучили кетогенную диету — строгий режим питания с минимальным количеством углеводов. Она может временно улучшать когнитивные функции за счет изменения энергетического обмена в мозге. Но данных о долгосрочной пользе пока недостаточно, а сама диета сложна для соблюдения и может быть небезопасной для пожилых людей.

Авторы подчеркивают: питание работает скорее как профилактика, а не лечение. Наибольшую пользу оно приносит при долгосрочном соблюдении — до появления симптомов заболевания.

Ранее стало известно, что чувство одиночества способствует ослаблению памяти у пожилых людей.

