12:20, 8 августа 2025Экономика

Обнаружен человек с зарплатой в 250 миллионов долларов

Зарплата создателя атомной бомбы оказалась в 327 раз ниже, чем у разработчика ИИ
Кирилл Луцюк
Мэтту Дейтке

Мэтту Дейтке. Фото: @X/Matt Deitke

Компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) решила платить 250 миллионов долларов 24-летнему исследователю искусственного интеллекта Мэтту Дейтке. Как подсчитало издание Baza в Telegram-канале, это в 327 раз больше, чем те деньги, которые в свое время платили создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру.

Оказалось, что руководитель Манхэттенского проекта получал почти 10 тысяч долларов в год. По меркам сегодняшнего дня это примерно 191 тысяча долларов, если пересчитать с учетом инфляции. Первый человек, ступивший на Луну, Нил Армстронг мог похвастаться окладом в 244 тысячи долларов в год.

Отмечается, что в первый год работы Дейтке может получить сразу 100 миллионов долларов. Прежде он отвечал за разработку мультимодальной ИИ-системы Molmo. Причину таких огромных выплат видят в попытках крупных IT-корпораций утвердить за собой лидирующие позиции на рынке ИИ, перекупая высококлассных специалистов.

Недавнее исследование показало, что с января по июнь 2025 года средний доход российских фрилансеров составил 42 тысячи рублей. Из них самые большие оклады получают веб-разработчики.

