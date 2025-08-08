УЕФА выплатил российским клубам более 10 миллионов евро после начала СВО

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил российским клубам более 10 миллионов евро после начала СВО. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, команды из России получили более 10,8 миллиона евро в рамках программы солидарных выплат. В сезоне-2022/23 было выплачено 3,305 миллиона евро, в сезоне-2023/24 — 3,381 миллиона, в сезоне-2024/25 — 4,224 миллиона.

При этом пять украинских клубов не получили аналогичные средства из-за того, что находятся в зоне военных действий. Они обратились к главе УЕФА Александеру Чеферину для разъяснений, но не получили ответ.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.