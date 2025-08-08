Украинка с самыми большими щеками в мире опубликовала видео с голой грудью

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала фанатам откровенное видео. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Сетевая знаменитость, заявившая, что стала обладательницей самых больших в мире щек, запечатлела себя в домашнем зеркале. Она предстала перед камерой в черных стрингах, продемонстрировав голые ягодицы и грудь, которую частично прикрыла рукой.

Также манекенщица распустила гладко уложенные волосы, подчеркнула глаза широкими черными стрелками и надела цепочку с массивным кулоном.

Ранее в августе Анастасия Покрищук высказалась о красоте своей внешности.