Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:34, 8 августа 2025Ценности

Украинка с самыми большими щеками в мире опубликовала видео с голой грудью

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал justqueen88

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала фанатам откровенное видео. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Сетевая знаменитость, заявившая, что стала обладательницей самых больших в мире щек, запечатлела себя в домашнем зеркале. Она предстала перед камерой в черных стрингах, продемонстрировав голые ягодицы и грудь, которую частично прикрыла рукой.

Также манекенщица распустила гладко уложенные волосы, подчеркнула глаза широкими черными стрелками и надела цепочку с массивным кулоном.

Ранее в августе Анастасия Покрищук высказалась о красоте своей внешности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. «Паленый» алкоголь доставлялся по всей стране

    Великобритания захотела улучшить отношения с одной страной

    Внука культового актера задержали за нападение на женщину

    Стало известно о готовности Украины пойти на уступки ради перемирия

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    В Индии высказались о прекращении закупок российской нефти

    В ВСУ начали использовать самокаты

    Россиян предупредили о риске опасного заболевания из-за арбуза

    ChatGPT начал предлагать пользователям «бредовые» идеи и сводить их с ума

    Астероид пролетел над российским регионом и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости