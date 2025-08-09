Интернет и СМИ
10:08, 9 августа 2025Интернет и СМИ

МВД перечислило основные уловки мошенников в онлайн-играх

Мошенники в играх обещают подарки и особые предметы, чтобы выманить деньги
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom  

Мошенники в онлайн-играх выдают себя несколькими уловками. Их перечислили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, передает ТАСС.

Мошенники могут обещать подарки или особые предметы, а также организовывают розыгрыши в игровой валюте, чтобы выманить у игроков персональные данные или деньги. Чаще всего мошенники подыскивают себе жертв среди детей.

Аферисты часто знакомятся с детьми в игровых сообществах игры Roblox и начинают безобидное общение, чтобы завоевать доверие. Они обещают несовершеннолетним подарки и могут убедить ребенка взять в руки телефон родителей и перевести деньги.

Ранее в Уссурийске 66-летняя пенсионерка лишилась почти миллиона рублей из-за мошенников, с которыми ее внук познакомился в онлайн-игре. Общий ущерб составил более 800 тысяч рублей. В МВД возбудили уголовное дело по итогам случившегося.

