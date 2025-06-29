Пенсионерка лишилась почти миллиона рублей из-за интереса внука к игровой валюте

Пенсионерка лишилась денег из-за знакомства внука с мошенником в онлайн-игре

В Уссурийске 66-летняя пенсионерка лишилась почти миллиона рублей из-за мошенников, с которыми ее внук познакомился в онлайн-игре. Об этом сообщает краевое управление МВД.

По словам женщины, ее внук увлекается одной популярной онлайн-игрой и однажды с ним связался неизвестный мужчина, который выдавал себя за такого же игрока. Он предложил мальчику купить у него игровую валюту, а взамен попросил отправить на телефон его бабушки несколько ссылок. Не понимая, что происходит, ребенок выполнил все инструкции, после чего со счетов пенсионерки несколько раз списали денежные средства.

Общий ущерб составил более 800 тысяч рублей. В МВД возбудили уголовное дело по итогам случившегося.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае пенсионерка отдала мошенникам деньги и продукты. С 84-летней женщиной по телефону связался лжеправоохранитель, который стал угрожать ей уголовной ответственностью якобы за спонсирование родственников на Украине. Он убедил ее принести аферистам наличные средства в размере 685 тысяч рублей, алкоголь, яйца и повидло «для проверки». Осознав, что стала жертвой обмана, через несколько дней женщина подала заявление в полицию.

