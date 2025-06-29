Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:43, 29 июня 2025Силовые структуры

Пенсионерка лишилась почти миллиона рублей из-за интереса внука к игровой валюте

Пенсионерка лишилась денег из-за знакомства внука с мошенником в онлайн-игре
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: sezer66 / Shutterstock / Fotodom

В Уссурийске 66-летняя пенсионерка лишилась почти миллиона рублей из-за мошенников, с которыми ее внук познакомился в онлайн-игре. Об этом сообщает краевое управление МВД.

По словам женщины, ее внук увлекается одной популярной онлайн-игрой и однажды с ним связался неизвестный мужчина, который выдавал себя за такого же игрока. Он предложил мальчику купить у него игровую валюту, а взамен попросил отправить на телефон его бабушки несколько ссылок. Не понимая, что происходит, ребенок выполнил все инструкции, после чего со счетов пенсионерки несколько раз списали денежные средства.

Общий ущерб составил более 800 тысяч рублей. В МВД возбудили уголовное дело по итогам случившегося.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае пенсионерка отдала мошенникам деньги и продукты. С 84-летней женщиной по телефону связался лжеправоохранитель, который стал угрожать ей уголовной ответственностью якобы за спонсирование родственников на Украине. Он убедил ее принести аферистам наличные средства в размере 685 тысяч рублей, алкоголь, яйца и повидло «для проверки». Осознав, что стала жертвой обмана, через несколько дней женщина подала заявление в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Баку отменил все мероприятия по линии Москвы. Поводом назвали «насильственные действия» против азербайджанцев в Екатеринбурге

    Захарова высмеяла шотландскую инициативу о трансгендерах

    Верка Сердючка русским матом ответила противникам ее песен на русском языке

    Психолог назвала идеальную разницу в возрасте для здоровых отношений

    Популярный мессенджер запустил функцию фактчекинга

    Новый тренер ЦСКА назвал впечатлившего его футболиста команды

    Американских военных начнут увольнять за раздражение после бритья

    Вылет самолета с российскими туристами в Египет задержался почти на сутки

    ВСУ начали бросать технику под Купянском из-за российских дронов

    Исполнители теракта в «Крокусе» назвали его организатора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости