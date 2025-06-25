Российская пенсионерка лишилась яиц после общения с мошенниками

В Краснодарском крае аферисты оставили пенсионерку без денег и продуктов

В Краснодарском крае 84-летняя пенсионерка отдала мошенникам деньги и продукты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, пожилой жительнице Усть-Лабинска позвонил лжеправоохранитель и стал угрожать уголовной ответственностью якобы за спонсирование родственников на Украине. Женщине приказали отправить на проверку наличные деньги и продукты. Она собрала 685 тысяч рублей, бутылки со спиртным, четыре банки повидла и два десятка яиц. Потерпевшая отдала все это аферистам. Спустя несколько дней она обратилась в полицию.

Ранее в Челябинске школьница, обманутая телефонными мошенниками, продала коллекцию швейцарских часов отца.

