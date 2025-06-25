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14:26, 25 июня 2025Силовые структуры

Российская пенсионерка лишилась яиц после общения с мошенниками

В Краснодарском крае аферисты оставили пенсионерку без денег и продуктов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В Краснодарском крае 84-летняя пенсионерка отдала мошенникам деньги и продукты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.  

По данным ведомства, пожилой жительнице Усть-Лабинска позвонил лжеправоохранитель и стал угрожать уголовной ответственностью якобы за спонсирование родственников на Украине. Женщине приказали отправить на проверку наличные деньги и продукты. Она собрала 685 тысяч рублей, бутылки со спиртным, четыре банки повидла и два десятка яиц. Потерпевшая отдала все это аферистам. Спустя несколько дней она обратилась в полицию.

Ранее в Челябинске школьница, обманутая телефонными мошенниками, продала коллекцию швейцарских часов отца.

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