Над регионами России за вечер сбили почти 70 дронов ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении 66 дронов ВСУ за вечер

Силами противовоздушной обороны вечером 8 августа над регионами России было сбито почти 70 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ликвидировали в небе над Орловской областью — 16. Над территорией Брянской области уничтожили 13 дронов, по 10 — в небе Краснодарского края и над акваторией Азовского моря. Еще 6 БПЛА сбито в Республике Крым, 4 — в Калужской области, 3 — в Курской области, 2 — в Республике Адыгея. По 1 беспилотнику ликвидировали над Тульской областью и акваторией Черного моря.

Таким образом, всего в период с 17:25 до 22:40 по московскому времени было сбито 66 БПЛА ВСУ. Все они были самолетного типа, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в небе над регионом уничтожили 13 украинских дронов.