Пашинян допустил вложения России в реконструкцию железной дороги

Пашинян: Россия могла бы вложиться в ж/д между Арменией и Азербайджаном

Россия могла бы заинтересоваться инвестированием в восстановление железной дороги между Арменией и Азерайджаном. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Сейчас железные дороги Армении управляются российской стороной. Возможно, у российской стороны возникнет заинтересованность в инвестициях с целью восстановления железной дороги», — заявил Пашинян.

По его словам, проект мог бы стать хорошей возможностью для начала экономического сотрудничества между Россией, Ираном и США.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван и Баку установили мир после подписания соглашения о мире при посредничестве президента США Дональда Трампа. Он также отметил, что дальнейшие решения станут предметом обсуждений и переговоров и должны оставаться в рамках суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции двух республик.