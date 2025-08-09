Россия
10:54, 9 августа 2025Россия

Стало известно о введении режима ЧС в российском городе

Слюсарь: В Ростове-на-Дону введен режим ЧС после взрыва в 20-этажном доме
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Ростове-на-Дону введен режим ЧС после взрыва в 20-этажном доме. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По предварительной оценке специалистов, в многоэтажке повреждены две квартиры, а также остекление в окнах с 15 по 20 этажи. По месту приняли решение ввести режим ЧС», — пишет глава региона.

Слюсарь также заявил об обещании застройщика до 15 августа включительно восстановить остекление и места общего пользования в пострадавшем доме, а до 22 августа — завершить фасадные работы.

9 августа в Ростове-на-Дону произошел взрыв и возгорание на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный. Причина — детонация дрона.

