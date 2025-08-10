Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал интеллектуально неполноценными одну категорию людей

Блогер Артемий Лебедев раскритиковал просящих совета у ChatGPT людей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал одну категорию людей. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он назвал просящих совета у ChatGPT неполноценными.

Лебедев счел нормальным использование нейросетей для работы или жизни. Однако, по его словам, необходимо проверять ответы, которые дает искусственный интеллект, так как иногда они могут не соответствовать действительности.

«А самое главное: когда вы встречаете человека, который ссылается на то, что он пообщался с каким-то ChatGPT (...) и получил какой-то ответ, вы имеете дело с интеллектуально неполноценным человеком», — подчеркнул спикер. Он пояснил, что нейросеть не может дать уникальные рекомендации, так как составляет ответ из многочисленных материалов, размещенных в сети.

Ранее Лебедев признался, что выпивает две бутылки вина каждый вечер. Он уточнил, что употребляет один бокал спиртного в каждые полчаса.

