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20:33, 6 августа 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев признался в употреблении двух бутылок алкоголя каждый вечер

Блогер Артемий Лебедев признался, что каждый вечер выпивает две бутылки вина
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Популярный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался, что на ежедневной основе употребляет алкоголь. Подробностями он поделился в интервью блогеру Амирану Сардарову, которое вышло во «ВКонтакте».

Лебедев раскрыл, что каждый вечер он выпивает примерно две бутылки красного вина. «Я пью с водой, это занимает примерно шесть часов... То есть я начинаю в девять, заканчиваю в три ночи. Это получается бокал в полчаса», — сказал блогер и добавил, что в это время он обычно работает.

Как утверждает Лебедев, его организм хорошо расщепляет алкоголь, благодаря чему у него не бывает похмелья. Дизайнер также подчеркнул, что никому не рекомендует повторять его опыт с употреблением спиртного. «Не дай Бог, кто-то решит, что можно так же», — заявил он.

Ранее Лебедев раскритиковал основателя Telegram Павла Дурова, который посоветовал 20-летним людям отказаться от алкоголя. Он заявил, что предприниматель транслирует собственные пищевые привычки на широкую аудиторию.

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