Британия захотела ввести санкции против Израиля

Times: Великобритания разрабатывает санкции против Израиля из-за Газы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Великобритания разрабатывает пакет санкций против Израиля на случай его полной оккупации сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times.

«Великобритания рассматривает возможность введения новых санкций против Израиля в рамках комплекса ответных мер на случай, если [премьер-министр Израиля] Биньямин Нетаньяху продвинется вперед в планах по полной оккупации Газы», — сказано в сообщении.

По данным газеты, чиновникам ряда британских правительственных ведомств было поручено рассмотреть «надежные варианты действий» на случай осуществления израильским правительством военного захвата Газы. Сообщается, что одной из таких мер может стать запрет участия военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в учебных курсах на территории королевства.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху о полной оккупации Газы.

10 июня Великобритания ввела санкции против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира. Подчеркивается, что Лондон считает, что министры ответственны за поддержку актов агрессии, совершенных по отношению к палестинцам на Западном берегу реки Иордан.

