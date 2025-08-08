Мир
Кабмин Израиля утвердил решение Нетаньяху по Газе

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Военно-политический кабинет Израиля утвердил решение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Отмечается, что решение было принято после более чем 10-часовых консультаций. Как пишет издание, оно является первым этапом наступления, которое может включать оккупацию всего сектора Газа израильскими силами обороны.

Других подробностей решения израильских властей не приводится.

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху поссорился с главой Генштаба Вооруженных сил Израиля Эялем Замиром на заседании из-за планов оккупации сектора Газы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). По мнению Замира, попытка оккупации Газы приведет к большим человеческим жертвам среди военнослужащих ЦАХАЛ, а также угрожает жизни израильских заложников.

