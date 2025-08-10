Четверых человек достали из-под завалов после землетрясения в Турции

Четверых человек достали живыми из-под завалов после землетрясения в турецком Балыкесире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим. Политик заявил, что с первых минут на месте работают все необходимые службы. Он подчеркнул, что власти продолжают внимательно следить за спасательной операцией.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле произошло землетрясение. Толчки ощущались на западе города, их продолжительность составила около 20-30 секунд. Некоторые жители выбежали на улицу.